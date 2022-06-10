قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: قال فلاديمير بوتين الخميس إن السياسة الروسية للالتفاف على العقوبات الغربية والتي تقضي بإن تنتج في روسيا سلع عدة كانت حتى الآن مستوردة "ليس الحل الشافي" وإن على موسكو البحث عن شركاء تجاريين جدد.

وردا على سؤال خلال اجتماع مع مقاولين شباب من قبل مطور لقاحات قلق بشأن نقص في العديد من السلع بسبب العقوبات الغربية، أقر الرئيس الروسي بأن "استبدال الواردات ليس الحل الشافي".

وأضاف "لن نحاول استبدال الواردات كليا" معتبرا أنه" يجب أن نتعاون مع كل من يمكن التعاون معه".

وتابع "لكن بالنسبة للتقنيات الحيوية، بالطبع يجب أن تكون لدينا مهاراتنا الخاصة وسنطورها".

في ايار/مايو، نشرت روسيا قائمة تضم حوالى 100 فئة من السلع التي يُسمح باستيرادها بدون موافقة أصحاب الملكية الفكرية من أجل التحايل على القيود.

وفي المجال الطبي ذكرت مدينة موسكو في نيسان/أبريل انها أنشأت بدون تحديد موعد ثلاثة مصانع أدوية لتعويض توقف واردات الأدوية التي يعتمد عليها الروس بشكل كبير.