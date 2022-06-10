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إيلاف من الرباط: شارك عدد من الفاعلين في عالم الأعمال بجهة الرباط - سلا - القنيطرة، الخميس بالرباط، في حدث "Afterwork"، الذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة بهدف تنمية مناخ الأعمال والمال في الجهة من خلال منح الفرصة لمختلف المقاولات للتواصل مع بعضها البعض.

وهذه هي الدورة السابعة من لقاء "networking" (تشبيك الأعمال)، التي نظمت حضوريا بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط ، مناسبة للمقاولين ورجال الأعمال من أجل التبادل بشأن مختلف المواضيع والفرص المتاحة على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكذا تجديد الاتصالات في عالم الأعمال.

وقالت رئيسة فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط -سلا-القنيطرة ، بثينة عراقي حسيني، إن عملية "تشبيك الأعمال/ networking" تكتسي أهمية كبيرة لتطوير الأعمال والمقاولات بالجهة، وأساسا بهدف تعزيز إمكانية التبادل بين المقاولات وشركائها المؤسساتيين (الإدارات العمومية، والبنوك، والسلك الدبلوماسي).

وأبرزت عراقي حسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الرئيسي من هذا الحدث يتمثل في إتاحة المعلومات والعلاقات للمقاولين بالجهة، مشيرة إلى أن هاته الأخيرة تزخر بإمكانات اقتصادية كبيرة مع وجود مناطق صناعية جذابة وقطب جامعي جيد الأداء، فضلا عن توفرها على شبكات الربط (طريق سيار، سكة حديدية، مطار ..).



صورة تذكارية للمشاركين في اللقاء التواصلي

بدوره، أبرز رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، أن هذا اللقاء، الأول من نوعه بعد سنتين من الأزمة الوبائية، يشكل مناسبة مثالية لاستئناف المسار العادي للمقاولة، مبرزا أهمية النسيج المقاولاتي بالجهة.

في السياق ذاته، أشاد نائب رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن نادر، بعقد هذا اللقاء الذي يتماشى مع التوجه الهادف إلى خلق روابط أعمال وصداقة مع المنظومة البيئية لجهة الرباط - سلا - القنيطرة.

يذكر انه تم قبل ست سنوات إطلاق "afterwork" وهو عبارة عن حدث منتظم لفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والذي يجمع على الخصوص الرؤساء الجهويين السابقين لأصحاب العمل، وممثلي المؤسسات العمومية ومسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة.