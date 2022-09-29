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ستوكهولم: رُصد تسرّب للغاز في موقع رابع من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق الخميس المُستهدف بعمليات تخريب "غير مسؤولة" وفق حلف شمال الأطلسي، في حين دعت موسكو إلى إجراء "تحقيق".

ويأتي التسرّب الواسع في هذه المنشآت الاستراتيجية التي تربط بين روسيا وألمانيا على خلفية الصراع في أوكرانيا والمواجهة المستمرة بين الغرب وموسكو. ويجتمع مجلس الأمن الدولي في نيويورك الجمعة لمناقشة المسألة بناء على طلب روسيا الأربعاء بعدما وُجّهت إليها أصابع الاتهام.

وندد حلف شمال الأطلسي الخميس بأعمال التخريب "المتعمّدة والمتهوّرة وغير المسؤولة" على خطَي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، مشيراً إلى أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجمات على منشآته الحيوية.





تسرّب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية على بحر البلطيق، جنوب دويود.

هجومٌ مضاد

وشنّت موسكو هجوماً مضاداً الأربعاء مشيرة إلى تورّط الولايات المتحدة المحتمل. وتحدّث الكرملين عن "عمل إرهابي" مُفترضاً "ضلوع" دولة أجنبية، داعيًا إلى إجراء "تحقيق عاجل".

وكشف خفر السواحل السويديون عن التسرّب الرابع في الجانب السويدي ليضاف إلى تسربات في ثلاثة مواقع أخرى سبق أن كُشف عنها في البلطيق أحدها في الجانب السويدي أيضاً واثنان منها في موقعين في الجانب الدنماركي.

وحدثت التسرّبات بعد انفجارات مشبوهة الاثنين في المياه الدولية قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، ولكن في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين التابعتين للدولتين الاسكندينافيتين. وتظهر التسرّبات على سطح الماء مع وجود فقاعات كبيرة.

ولم يتمكن خفر السواحل السويديون على الفور من تحديد سبب الإبلاغ عن التسرب الجديد بشكل متأخر. لكنهم أشاروا إلى أن التسرّبين في الجانب السويدي حصلا في المنطقة نفسها.

ولم تؤكد السلطات معلومة أوردتها وسائل إعلام سويدية تفيد أن التسرب الجديد طاول أنبوب غاز نورد ستريم 2.

وأكد حلف شمال الأطلسي أنه "ملتزم الاستعداد والردع والدفاع عن نفسه ضد استخدام الطاقة وغيرها من التكتيكات الهجينة من قبل دول أو جهات غير حكومية".

ويتّهم الأوروبيون الذين يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي للتدفئة هذا الشتاء، موسكو باستخدام شحنات الغاز كوسيلة للضغط.

من جهته، أعلن الكرملين أنه يشتبه في "ضلوع" دولة أجنبية في تسرب الغاز، بدون تسميتها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "من الصعب جدًا تصوّر أن يحصل عمل إرهابي كهذا من دون ضلوع دولة ما"، داعيًا من جديد إلى إجراء "تحقيق عاجل".

واعتبرت موسكو الأربعاء أنّ الاتهامات "غبية وسخيفة"، وألقت باللوم ضمنياً على الولايات المتحدة، مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"إجابات" بشأن تورّط بلاده.

وردّ البيت الأبيض قائلاً إنه "من السخف" التلميح إلى أنّ الولايات المتحدة من الممكن أن تكون قد ارتكبت هذه الأعمال التخريبية، مندداً بنشر روسيا "معلومات مضلّلة".

وعلى الفور أعلنت السويد وفنلندا الخميس بعد ألمانيا والنروج تشديد الرقابة على المنشآت الاستراتيجية.

وأكدت وزيرة المالية الفنلندية أنيكا ساريكو تركيز الاهتمام على شبكة الكهرباء في بلادها.

وفي السويد وُضعت المحطتان الرئيسيتان للطاقة النووية الواقعتان في فورسمارك (وسط شرق) ورينغالز (جنوب غرب) تحت رقابة مشدّدة.

وأعلنت السويد الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي الذي تتولى فرنسا رئاسته سيجتمع الجمعة بناء على طلب روسيا لبحث موضوع تسرّب الغاز.

وأوضحت وزيرة خارجية السويد آن ليندي أن السويد والدنمارك كُلّفتا تزويد أعضاء مجلس الأمن معلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتيهما الاقتصاديتين.

وأعلنت السلطات الدنماركية أنّ أكثر من نصف الغاز الموجود في خطّي أنابيب الغاز قد تسرّب بالفعل، متوقعةً أن تتسرّب الكمية المتبقّية بحلول الأحد.

غازبروم

ويعدّ خطّا الأنابيب جزءاً من أدوات المواجهة الجيوسياسية، وتديرهما شركة غازبروم الروسية العملاقة بالشراكة مع مجموعات غربية منها وينترشال و"اي.اون" الألمانيتين، و"انجي" الفرنسية.

والخطان متوقفان عن الضخ نتيجة الحرب في أوكرانيا رغم أنهما لا يزالان ممتلئَين بالغاز.

وتسبّب التسرّب بفقاعات هائلة امتدت مئات الأمتار على سطح المياه ما يجعل تفقد المواقع مستحيلًا، وفق السلطات.

وكان نورد ستريم 2 الذي اكتمل إنجازه في العام 2021، يهدف إلى مضاعفة القدرة على تصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا. وقد تمّ تعليق تشغيله ردّاً على غزو أوكرانيا.