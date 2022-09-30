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كشف النقاب عن قطع نقدية جديدة عليها صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، حيث سيبدأ تداول عملات من فئة خمسين بنسا تحمل صورته خلال أسابيع.

وقد اطلعت بي بي سي نيوز على قطعة من هذه الفئة وقطعة تذكارية أخرى من فئة 5 جنيهات، وعليها صورة تمثال للملك تشارلز نحته النحات البريطاني مارت جينينغز.

وتتبع القطع النقدية تقليدا عمره مئات السنين، حيث ينظر الملك باتجاه اليسار، بعكس الاتجاه الذي تنظر إليه والدته الملكة إليزابيث في العملات الحالية.

ولا يرتدي الملك تاجا، أسوة بالملوك السابقين، وبخلاف الملكة.

وقد وافق الملك تشارلز على الصورة، وكان سعيدا بها.

وسوف تباع القطع النقدية لهواة جمعها ابتداء من الأسبوع القادم.

وستكون قطعة الخمسين بنسا متاحة للتداول العام قبل نهاية السنة، حيث ستوزعها البنوك والمؤسسات المالية ومكاتب البريد حسب الطلب، جنبا إلى جنب مع القطع النقدية التي ستحمل صورة الملكة الراحلة التي ستستمر المتاجر في قبولها.

وقالت آن جيسوب، المديرة العامة لهيئة سك النقد الملكية، إن استخدام القطع النقدية يستمر عادة لمدة عشرين عاما، لذلك فسوف يجري تداول قطع تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث والملك تشارلز لسنوات أخرى.

وسوف تحمل القطع النقدية المعدنية من فئات البنس الواحد حتى الجنيهين والمتداولة بشكل يومي، نفس صورة الملك تشارلز. وستزود بها المؤسسات المالية عند الحاجة، من أجل استبدال القطع التالفة والتي استخدمت لفترة طويلة، من أجل تأمين الطلب.

وقالت جيسوب: "لا داعي لقلق الأشخاص الذين يملكون قطعا نقدية عليها صورة الملكة، سوف نستمر في تداولها. نحن نرى الناس ينتقلون إلى أشكال أخرى للدفع، لكنهم يحبون تداول القطع المعدنية أيضا، لأسباب كثيرة متنوعة".

PA Media وافق الملك تشارلز على صورته

وقد صممت صورة الملك حتى تعطي انطباعا بقرب الملك من الناس، وكذلك بالنسبة لصياغة الاسم، حيث يلاحظ أن أسماء الملوك السابقين كتبت وفق التقليد اللاتيني، بينما استخدم اسم الملك في صيغته العادية "تشارلز الثالث" على القطع النقدية.

ويظهر على العملة النقدية من فئة 5 جنيهات كتابة لاتينية تحيط بالصورة، يقابلها بالإنجليزية "الملك تشارلز الثالث، بفضل الله، حامي الدين".

وعلى الوجه الآخر من القطعة النقدية الجديدة من فئة 5 جنيهات تظهر صورتا رأس للملكة. وعلى القطعة النقدية من فئة 50 بنسا هناك نسخة من التصميم الذي استخدم على تاج عام 1953، لتخليد ذكرى تتويج الملكة.

وعلى القطعة النقدية من فئة 50 بنسا هناك نسخة من التصميم الذي استخدم على تاج عام 1953، لتخليد ذكرى تتويج الملكة.

PA Media قطع جديدة تخليدا لذكرى الملكة

يذكر أن صورة رأس الملك تشارلز هي التصميم الأول لقطعة نقدية لمارتن جينينغز.

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ويقول النحات " هذا أصغر عمل قمت بنحته، لكنه شعور جميل أن يراه الناس حول العالم لقرون قادمة".

وسوف تعرض قطع نقدية تحتفي بحياة وإرث الملكة الراحلة إليزابيث، منها قطعة من فئة 5 جنيهات، للبيع ابتداء من الاثنين.

ما هي هيئة سك النقود الملكية؟