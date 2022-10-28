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باريس: أعلنت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية ايرباص الجمعة أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 65% ليبلغ 667 مليون يورو، محققة "أداءً ماليًا قويًا" في الربع الثالث من العام 2022.

ورغم صعوبات تأمين القطع منذ بداية جائحة كوفيد-19، تحافظ شركة إيرباص على توقعاتها لتسليم "نحو 700 طائرة" في العام 2022.

سيلزم ذلك الشركة بتسليم 263 طائرة إضافية في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام، بعدما سلّمت 140 طائرة فقط لزبائنها في الربع الثالث من العام. وتشكّل عمليات التسليم مؤشرًا موثوقًا للربحية في مجال الطيران، إذ يدفع العملاء معظم الفاتورة عندما يستلمون الطائرات.

ويعتبر المدير التنفيذي لايرباص غيوم فوري أن المجموعة الأوروبية تواجه "بيئة تشغيلية معقّدة"، موضحًا "لا تزال سلسلة التوريد هشة بسبب الأثر التراكمي لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والتوترات التي تؤثر على سوق العمل".

رغم ذلك، ارتفع حجم المبيعات بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر بنسبة 27% إلى 13,3 مليار يورو.

لذلك، تحافظ الشركة المصنعة للطائرات على هدفها المتمثل في تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تبلغ 5,5 مليار يورو في العام 2022 مع رفع توقعاتها للعائدات إلى 4,5 مليار يورو من 3,5 مليار يورو في السابق، ما يعكس بشكل خاص ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو.