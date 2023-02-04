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واشنطن: توصّلت مجموعة السبع وأستراليا لاتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، وفق ما أعلن التكتل الجمعة بعد إعلان مماثل أصدره الاتحاد الأوروبي.

ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا على غرار وقود الديزل عند مئة دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، ويشير إلى أن الهدف منه "منع روسيا من الاستفادة من حربها العدوانية على أوكرانيا" ودعم الاستقرار في أسواق الطاقة.