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ستوكهولم: أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات أنها ستدفع غرامة بقيمة 206,7 مليون دولار للقضاء الأميركي لتسوية قضية فساد في العراق.

وقالت المجموعة في بيان صدر ليل الخميس الجمعة إن "إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206,728,848 دولاراً" (195 مليون يورو) موضحة أن هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر 2019 ودفعت بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركية لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.