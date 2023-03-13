قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
باريس: واصلت البورصات الأوروبية تراجعها الإثنين مسجلة أسوأ جلسة في السنة على وقع المخاوف من انتشار العدوى إلى القطاع المصرفي بعد إفلاس مصرفين أميركيين.
وبلغ التراجع قرابة الساعة 9,40 ت غ 2,95% في باريس و3,12% في فرانكفورت و2,43% في لندن و4,60% في ميلانو. وبين المصارف، تراجع بي إن بي باريبا بنسبة 6,06% وسانتاندير 7,37% وإي إن جي 8,30% وكومرتسبنك 12,2%.
التعليقات