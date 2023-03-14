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واشنطن: تستأنف الصين اعتباراً من 15 آذار/مارس إصدار مجموعة من التأشيرات للأجانب، بحسب ما أعلنت السفارة الصينية في واشنطن الإثنين، مشيرة إلى رفع قيود صارمة فرضت إبان جائحة كوفيد.

وبالإضافة إلى طلبات جديدة ستتم دراستها والموافقة عليها، ستتيح التأشيرات الصادرة قبل 28 آذار/مارس 2020 والتي لا تزال صالحة، لحامليها دخول الصين، وفق مذكّرة أصدرتها السفارة باللغة الصينية وترجمتها وكالة فرانس برس.

وسيتيح الإعلان للوافدين إلى شنغهاي على متن سفن سياحية وكذلك لبعض المجموعات السياحية الوافدة من هونغ كونغ ومكاو ومن دول منضوية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، السفر من دون تأشيرة.

والقيود التي فرضت على السفر الدولي إبان الجائحة مرفوعة منذ زمن في معظم الدول، لكنّ الصين لم تتخلّ عن سياسة "صفر-كوفيد" إلا في أواخر العام 2022، بعدما شهدت البلاد احتجاجات ضد القيود المشدّدة.