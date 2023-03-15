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باريس: أفادت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الثلاثاء بأنّ الطلب العالمي على النفط سيزيد بمعدل 2,3 مليون برميل يومياً في 2023، مؤكدة توقعاتها الشهر الماضي.

وتوقعت مجموعة الدول المصدّرة للنفط أن يأتي الجزء الأكبر من النمو في الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخصوصاً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث من المفترض أن يزيد بمقدار 2,1 مليون برميل في اليوم هذا العام، مقارنة بـ 0,2 مليون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب الإجمالي على النفط 101,9 مليون برميل يوميًا في 2023، وهو مستوى قياسي.

تراجع في الأميركتين وأوروبا

ومع ذلك توقع البيان تراجع الطلب في الأميركتين وأوروبا بشكل طفيف في الربعين الأول والثاني، بسبب توقعات اقتصادية غير المؤكدة.

وقالت منظمة أوبك "على الرغم من توقع استمرار زخم النمو في 2023، فإن الاقتصاد سيستمر في مواجهة تحديات" وبينها التضخم المرتفع، واحتمال "رفع أسعار الفائدة من جديد"، والديون المرتفعة، و"عدم اليقين الجيوسياسي".

وتوقعت أوبك أن يشهد "الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعاً بسبب تحسّن النشاط الاقتصادي في الصين".

ويدعم ارتفاع الطلب، التعطّش للكيروسين والبنزين في هذا البلد، الذي يستأنف نشاطه الاقتصادي "بعد التخلي عن سياسة صفر كوفيد".

وظل توقع ارتفاع الإنتاج خارج أوبك كما كان عليه الشهر الماضي ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 1,4 مليون برميل في اليوم، بدفع من الولايات المتحدة والبرازيل والنروج وكندا وكازاخستان وغويان.

طلب النفط الأميركي

ارتفع الطلب على النفط الأميركي جراء العقوبات التي تستهدف النفط الروسي. وبحسب بيانات أولية استشهدت بها أوبك، وصلت صادرات النفط الخام الأميركية إلى مستوى قياسي بلغ 4,3 مليون برميل في اليوم في شباط/فبراير.

وقالت أوبك "ومع ذلك ما زالت هناك شكوك كبيرة بشأن تأثير التطورات الجيوسياسية الحالية، فضلاً عن إمكانات إنتاج النفط الصخري الأميركي في 2023".

وارتفع إنتاج الخام في دول أوبك الثلاث عشرة بمقدار 117 ألف برميل يوميًا في شباط/فبراير مقارنة بالشهر السابق فبلغ 28,92 مليون برميل يوميًا.