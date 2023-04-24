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لندن: تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين في حفل إطلاق منصة "بيزنس كونكت" الجديدة التي تجمع الحكومة والشركات الكبرى في البلد، فيما تعصف أزمة داخلية باتحاد أصحاب العمل "سي بي آي".

ويأتي ذلك في سياق تنافس حزب المحافظين بزعامة سوناك وحزب العمال المعارض الرئيسي مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

خسر حزب المحافظين الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه حزب رجال الأعمال، مكاسبه بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وبعد أن سبّبت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس فوضى جراء خطة تخفيضات ضريبية العام الماضي.

وقال سوناك لقادة الأعمال الاثنين إن منصة "بيزنس كونكت" ستمكن الشركات من التواصل مباشرة مع إدارته.

اتهام بالاغتصاب

جاء إطلاق المنصة اثر انسحاب عدد من الشركات الكبيرة من اتحاد أصحاب العمل "سي بي آي" الجمعة على وقع اتهام مسؤولين فيه بالاغتصاب.

وأقال الاتحاد مديره العام توني دانكر في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية اتهامات بسوء السلوك.

لكن دانكر ليس مرتبطًا بتقارير عن اتهامات اغتصاب موجهة إلى عدد من موظفي الاتحاد.

وقرر "سي بي آي" الجمعة تعليق جميع أنشطته حتى عقد جلسة عامة استثنائية في حزيران/يونيو.

خلال الحفل الاثنين، شدّد رئيس الوزراء البريطاني أمام جمهور يضم أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين البارزين وشخصيات الأعمال، أن "بيزنس كونكت" هدفها تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال ريشي سوناك في كلمة بثّت أيضا على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، "سنواصل العمل لجعل (بريطانيا) الدولة الأكثر دعمًا للأعمال التجارية والنمو في العالم".

تضخم يتجاوز العشرة بالمئة

لا تزال بريطانيا تعاني من تضخم يتجاوز العشرة بالمئة سبّب أزمة في تكلفة المعيشة، ما دفع العديد من أصحاب العمل لدعوة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لتحفيز الاقتصاد.

ودعا فاعلون في قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والسياحة إلى إعادة التسوّق المعفى من الضرائب للسياح.

كما ركز حفل الاثنين جزئيًا على قطاعات التصنيع المتقدم وعلوم الحياة والتكنولوجيا.

وأضاف سوناك "نحن نجمع بعضًا من أكبر الشركات والمستثمرين في المملكة المتحدة لإجراء حوار هادف - وأنا رئيس وزراء شغوف بالعمل مع قطاع الأعمال لإطلاق العنان للفرص والتقدم".

لكن حزب العمال انتقد الإعلان واتهم الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد.

وقال المتحدث باسم الحزب بات ماكفادين "العائلات في بريطانيا هي الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار مقارنة بالعديد من الاقتصادات المماثلة".