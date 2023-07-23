لندن: تعرض شركة فورد منذ أسابيع أول سيارة تتمتع بنظام القيادة الذاتية على طريق سريع في أوروبا بفضل ميزة قد تتوافر قريبًا في هذه القارة تسمح بالسير بسرعة مئة كيلومتر في الساعة من دون الحاجة لإمساك السائق بالمقود.

عند سلوك طريق أم11 السريع شمال لندن، تقترح السيارة الرباعية الدفع الصغيرة على السائق أن يرفع يديه عن المقود وتنطلق عندها بسرعة تصل إلى مئة كيلومتر في الساعة وتستخدم المكابح تلقائيا مع الاقتراب من شاحنة لتستأنف بعد ذلك بهدوء سيرها في وسط المسار.

وتكون يدا السائق طليقتين إلا أنه لا يمكنه استخدام الهاتف النقال إذ عيناه يجب أن تبقيا شاخصتين إلى الطريق. ففي السيارة كاميرات ومجسات منصوبة تعمل بالأشعة دون الحمراء قادرة على اختراق نظارات الشمس حتى.

وإن شاح نظر السائق أكثر من عشر ثوان ينهره حاسوب السيارة قائلًا "أنظروا إلى الطريق واستعيدوا السيطرة. وتستخدم السيارة عندها المكابح.

ميزة "بلوكروز"

وفعّلت فورد ميزة "بلوكروز" في المملكة المتحدة في نيسان/أبريل 2023 على سيارتها الكهربائية الأشهر "موستانغ ماك-إي".

وتسمح هذه الميزة التي شهدت بداياتها في الولايات المتحدة في العام 2021، بالسير من دون وضع اليدين على المقود على طرق المملكة المتحدة السريعة الممتدة على ستة آلاف كيلومتر وهي تسمى "مناطق زرقاء" وتتمتع بأربعة مسارات وحواجز فاصلة بين المسلكين في الوسط، من دوفر إلى اسكتلندا.

وقد اختبر 500 شخص هذه الميزة حتى الآن وعليهم بعد ذلك دفع مبلغ 17,99 جنيها استرلينيا (حوالى 21 دولارًا) في الشهر لاعتمادها نهائيا.

وتتوافر هذه الميزة في الولايات المتحدة على شاحنة بيك آب من طراز "أف-150" أو السيارة الرباعية الدفع الكبيرة "اكسبديشن" من شركة فورد. ويستخدم هذه الميزة 200 ألف سائق من دون أن يسجل أي حادث على ما تؤكد الشركة. وتعرض شركة "جنرال موتورز" المنافسة لفورد الميزة نفسها.

وتتواجه شركات صناعة السيارات في حرب سمعة من خلال نظام القيادة الذاتية الذي يشكل رمزا لمستقبل هذا القطاع. فتتيح شركة مرسيدس القيادة من دون الإمساك بالمقود على طرقات ألمانيا السريعة لكن فقط في زحمات السير وصولا إلى سرعة 60 كيلومترا في الساعة. ويَعد صاحب شركة "تيسلا" إيلون ماسك منذ فترة طويلة بأن القيادة الذاتية الكاملة التي تسمى "المستوى الرابع" ستتاح قريبًا.

مستقبل المستوى الرابع

وتعول فورد من جهتها على تطبيقات فورية وقد أنهت في 2022 شراكة بحث حول القيادة الذاتية كانت أقامتها مع شركة "أرغو إيه آي" الناشئة.

وقال المدير العام للشركة الأميركية العملاقة جيم فارلي نهاية العام 2022 "نحن متفائلون بشأن مستقبل المستوى الرابع لكننا لا نزال بعيدين عن رؤية سيارات مستقلة بالكامل تنتج بأعداد كبيرة وتؤمن ربحية". وأضاف "الأمور تغيرت وثمة فرصة هائلة متاحة من الآن أمام فورد لإتاحة الوقت للناس في سياراتهم".

وكانت الشركة الأميركية أول مستفيد في المملكة المتحدة من اعفاء يسمح لها باقتراح القيادة من دون وضع اليدين على المقود على ما يشدد داويه كانينغهام المسؤول في شركة فورد.

وهو يتفاوض مع السلطات البريطانية راهنا للانتقال إلى المرحلة التالية وهي السماح للسيارات بتغير المسار لتجاوز مركبة أخرى مع استخدام الإشارة.

لكن ما نفع هذه الميزة مع عدم السماح باستخدام الهاتف أو قراءة كتاب مثلا؟

يقول داويه كانينغهام "إنه تطور وليس ثورة"، ويعتبر أن ضابط السرعة المحسن هذا يشكل خطوة إضافية باتجاه المستوى الثالث للقيادة الذاتية الذي سيسمح بتسليم القيادة إلى الحاسوب في غالبية الحالات.

ويؤكد طارق ويليس الخبير في التسويق لدى فورد أن "هذا الأمر يسمح للسائق بالاسترخاء ولا سيما في ظل وجود زحمة سير تاركا للسيارة تولي المهمة".

ميزة "بلوكروز" ستتوافر "قريبًا" في ألمانيا ومن ثم فرنسا على ما يؤكد كانينغهام.