باريس: قال مسؤولون في فرنسا إن العاصفة "سيران" تسببت، في وفاة شخص وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون أسرة مع إطلاق تحذيرات في مناطق في بريتاني ونورماندي تحسباً لهبوب رياح قوية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول محلي لراديو "آر تي إل" إنه في مقاطعة فينيستير في بريتاني، حيث هبت رياح تصل سرعتها إلى 207 كيلومترات في الساعة، أصيب شخصان بجروح طفيفة وظلت حركة المرور محظورة حتى إشعار آخر. وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وقال وزير النقل كليمان بون لراديو "فرانس إنفو" إن سائق شاحنة توفي في مقاطعة أن شمال شرقي باريس بسبب سقوط شجرة على شاحنته.

وأوضحت وزيرة الطاقة أنياس بانييه-روناشير على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" أن العاصفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 1.2 مليون أسرة.