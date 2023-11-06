واشنطن: تعقد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اجتماعات ثنائية يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ في سان فرانسيسكو عشية انعقاد قمة آبيك.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الاثنين إن "هذه الاجتماعات تأتي في وقت تتكثف فيه المساعي الدبلوماسية" بين الولايات المتحدة والصين "بهدف تحسين الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الثنائية وإحراز تقدم في القضايا الرئيسية".

وأشارت وزارة الخزانة أيضًا إلى أن هذه الاجتماعات الثنائية تأتي قبل يومين من بدء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تعقد أيضًا في سان فرانسيسكو في الفترة من 12 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال هذه القمة التي تجمع ممثلين عن 21 دولة عضوًا، يجري الحديث عن لقاء محتمل بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وعقدت آخر محادثات بين بايدن وشي في بالي في إندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

منافسة اقتصادية "متكافئة"

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن محادثات جانيت يلين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ستركز على "البحث عن منافسة اقتصادية تعود بالنفع على الطرفين ... من خلال توفير فرص متكافئة".

وقال هذا المسؤول إنه بينما وقع جو بايدن على أمر تنفيذي في آب/أغسطس يحد من الاستثمارات في التكنولوجيا في الصين باسم "الأمن القومي"، فإن وزيرة الخزانة ستسلط الضوء على هذا الموضوع أيضًا.

وأشار هذا المسؤول إلى أن "الأمن القومي له أهمية قصوى، وهو مجال لن نتنازل فيه، وهو ما قالته يلين سابقًا".

وأضاف "لكننا نرى أيضًا أنه من المهم بالنسبة لنا أن نتواصل بوضوح بشأن الإجراءات التي نتخذها لتجنب التفسيرات الخاطئة والتوترات غير الضرورية".

ويشير البيان الصحافي إلى أن الاجتماع سيركز أيضًا على السعي إلى "التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ".