أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، مساعدة إضافية قدرها 25 مليون يورو للفلسطينيين بقطاع غزة، ما يرفع إلى 100 مليون إجمالي المساعدة الإنسانية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت فون دير لاين خلال خطاب أمام السفراء الأوروبيين ببروكسل، إلى السعي لإقامة ممر بحري انطلاقاً من قبرص، لنقل المساعدة الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة.

وأكدت أنّ تدفق المساعدات إلى غزة من مصر «ما زال محدوداً جداً»، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء طرق أخرى. وقالت فون دير لاين إنه من الضروري أن تسعى إسرائيل «لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين» في عمليتها بغزة. وأضافت: «من الواضح أن حماس تستخدم الفلسطينيين الأبرياء والرهائن دروعاً بشرية، إنه أمر مروع وشر مطلق».

وتابعت: «قلوبنا تنزف على صور الأطفال الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض».

حلّ الدولتين

وقالت فون دير لاين للدبلوماسيين، إنه حتى مع احتدام الصراع، يجب أن تكون هناك «رؤية» لحلّ الدولتين.

وشدّدت على أن الشرط الأساسي عندما يتوقف القتال، هو «ألا تكون غزة ملاذاً آمناً للإرهابيين»، وألا تبقى «حماس» مسؤولة عن المنطقة. وقالت: «تجري مناقشة أفكار مختلفة بشأن كيفية ضمان ذلك، بينها تشكيل قوة سلام دولية بتفويض من الأمم المتحدة».