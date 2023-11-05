القدس: قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية يوم الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار).

وذكرت الصحيفة إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لـ"حزب الله" أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة إلى نحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً.

وأضافت الصحيفة أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيقل يومياً. وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيقل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيقل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات، ومن 10 إلى 20 مليار شيقل لإعادة التأهيل.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية التي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة "كوفيد - 19".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إن إسرائيل ملتزمة مساعدة جميع المتضررين، مضيفاً: "توجيهاتي واضحة... افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاماً.