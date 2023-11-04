تل أبيب: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على 12 ضابطا من قادة "حماس" وتعهد بالوصول إلى الجميع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع قوله "بعد نهاية الحرب لن يكون هناك وجود لـ"حماس" في غزة"، مضيفاً، "سنصل لقيادة "حماس" وليحيى السنوار وسنصفيه"، في إشارة إلى زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وعلى صعيد التوتر على الحدود مع لبنان، قال غالانت "إذا ارتكب (زعيم حزب الله حسن نصر الله) خطأ يحيى السنوار، فستكون لذلك تأثيرات كبيرة على لبنان". ويتصاعد التوتر في جنوب لبنان بين إسرائيل من جهة، وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قال غالانت إن مصر تنسق مع إسرائيل "حيال كل ما يجب من أجل منع انزلاق الإرهاب لأراضيها، وإسرائيل ملزمة بذلك"، مؤكداً أن إسرائيل لن تهاجم الأراضي المصرية "فمصر صاحبة سيادة ونحترم سيادتها".