دخل التصعيد غير المسبوق بين حماس وإسرائيل أسبوعه الخامس. ولا تلوح في الأفق حتى الآن مؤشرات على وقف لإطلاق النار، رغم المساعي الدولية والأممية لذلك.

ونددت الأمم المتحدة السبت "بالارتفاع الحاد في الكراهية على مستوى العالم" منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان إن "تأثير هذه الأزمة... أرسل موجات صادمة في كل منطقة، مما أدى إلى تجريد الفلسطينيين واليهود على حد سواء من إنسانيتهم. لقد شهدنا ارتفاعا حادا في خطاب الكراهية والعنف والتمييز، مما أدى إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب".

استهداف مدرسة وسيارة اسعاف

وأكد مدير مستشفى الشفاء السبت مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي النازحين في مخيم جباليا للاجئين.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السبت إنه يشعر بـ "الرعب" من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من سيارات الإسعاف أمام أحد المستشفيات في قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف الجمعة سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي قالت إنها كانت جزءا من قافلة تقل "عددا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن سيارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خلية إرهابية تابعة لحماس".