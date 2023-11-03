تل أبيب: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، عقب اجتماعات مع القيادات الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة واضحة في تصميمها على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في الصراع، مضيفاً أن واشنطن ملتزمة بردع الاعتداء من أي طرف.

وقال بلينكن، لصحافيين في تل أبيب وفقاً لوكالة "رويترز": "فيما يتعلق بلبنان، وفيما يتعلق بحزب الله، وفيما يتعلق بإيران، فقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أننا مصممون على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في هذا الصراع"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها في المنطقة ضد أهداف في لبنان وإيران.

وأضاف بلينكن أن الصحافيين الذين يغطون الحرب في قطاع غزة يجب أن "يتمتعوا بالحماية"، مشيراً إلى أن هؤلاء الصحافيين "يقومون بعمل استثنائي في أخطر الظروف لسرد القصة للعالم. إنه أمر نكن له الإعجاب والاحترام الشديدين ونريد ضمان حمايتهم".

وأكد بلينكن أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة "هدنة إنسانية" في الحرب في غزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.