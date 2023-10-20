واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة عن ارتياحه لإفراج حماس عن رهينتين أميركيتين، لكنه دعا الحركة إلى الإفراج عن بقية الأميركيين الذين تحتجزهم منذ هجماتها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "لا يزال عشرة أميركيين في عداد المفقودين في هذا النزاع. نعرف أن بعضا منهم رهائن لدى حماس مع نحو مئتي رهينة تحتجزهم في غزة"، مضيفا أن كل الرهائن "يجب أن يفرج عنهم فورا ومن دون شروط".

وأضاف بلينكن أن الرهائن "بينهم رجال ونساء وفتيان وفتيات صغار وكبار في السن من دول عدة، ويجب إطلاق سراح كل واحد منهم".

وأفرجت حماس الجمعة عن رهينتين أميركيتين من بين نحو 200 شخص خطفتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر ونقلتهم إلى غزة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تفرج عن المزيد.

زيارة

وقال بلينكن إن فريقا من السفارة الأميركية سيزورهما، لكنه لم يعط أي معلومات عن حالتهما.

وعندما سئل عن بيان حماس الذي قالت فيه إنها تعمل مع وسطاء للإفراج عن المزيد من الرهائن المدنيين، دعا بلينكن إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور.

أضاف "لن آخذ أي شيء تقوله حماس على محمل الجد"، مشددا على أنه "يجب إطلاق سراح كل رهينة ويجب القيام بذلك الآن".

جولة مكثّفة

ووجه بلينكن الذي عاد الأربعاء من جولة مكثفة شملت إسرائيل وعدة دول عربية، الشكر مجددا لقطر على جهودها لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأميركيين.