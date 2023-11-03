تل أبيب: وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح اليوم (الجمعة)، إلى تل أبيب؛ حيث يعتزم الضغط على إسرائيل بصورة خاصة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الحرب الجارية مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن، صباح اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحضر اجتماعاً لحكومته الأمنية، بحسب ما أورد صحافي في "وكالة الصحافة الفرنسية" يرافقه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس (الخميس)، "تطويق" مدينة غزة، معقل "حماس"، بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر، حيث الوضع الإنساني كارثي.