دخل التصعيد غير المسبوق بين حماس وإسرائيل أسبوعه الخامس. ولا تلوح في الأفق حتى الآن مؤشرات على وقف لإطلاق النار، رغم المساعي الدولية والأممية لذلك. وأكد مدير مستشفى الشفاء السبت مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي النازحين في مخيم جباليا للاجئين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت إنه يشعر بـ "الرعب" من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من سيارات الإسعاف أمام أحد المستشفيات في قطاع غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف الجمعة سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي قالت إنها كانت جزءا من قافلة تقل "عدداً من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن سيارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خلية إرهابية تابعة لحماس".