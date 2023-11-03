باريس: طلبت فرنسا من إسرائيل، الجمعة، توضيحات، بعد القصف الذي استهدف "المعهد الفرنسي" في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الفرنسية: "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية بأن المعهد الفرنسي في غزة استُهدف بضربة إسرائيلية".

وأضافت: "طلبنا من السلطات الإسرائيلية أن تمدَّنا، دون تأخير عبر الوسائل المناسبة، بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار".

وأوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".

وفي بيان ثان، أدانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، الذين يُعدّ عملهم ضرورياً للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقارّ وسائل الإعلام".

كما جاء، في البيان، أن "فرنسا تُعرب عن قلقها العميق إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، الذي وصل إلى عدة آلاف، وإزاء الوضع الإنساني الخطير".

وشدّدت الخارجية الفرنسية على أن "حماية المدنيين واجب أخلاقي والتزام دولي. ونطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه".