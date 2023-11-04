حضت إسرائيل مواطنيها، الجمعة، على إعادة النظر في الرحلات إلى الخارج، وتوخي المزيد من الحذر إذا كانوا خارج البلاد بالفعل، مشيرة إلى ازدياد العداء تجاه اليهود والإسرائيليين بسبب الصراع الحالي مع الفلسطينيين في غزة.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية نقلت عنه وكالة "رويترز": "إن الاعتداءات التي تهدد الحياة ومعاداة السامية والتحريض ازدادت بشكل ملحوظ في الكثير من البلدان منذ أن شنت إسرائيل حملتها على غزة".

وأصدرت إسرائيل، يوم الاثنين، "تحذيراً على أعلى مستوى من السفر" لمنطقة داغستان الروسية بعد أن اقتحم المئات، معظمهم من الشبان، مبنى صالة المطار والمدرج بحثاً عن اليهود الذين وصلوا لتوهم على متن رحلة جوية من تل أبيب.

وأثار القصف الإسرائيلي لغزة جواً وبراً وبحراً احتجاجات مناهضة لإسرائيل في أوروبا والشرق الأوسط.