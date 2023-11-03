إسرائيل: أعلنت إسرائيل ليل الخميس الجمعة أنها ستُعيد إلى غزة جميع عُمال القطاع الذين علِقوا في الأراضي الإسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، و"قطع كل الصلات" مع القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

وكان مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق الخميس على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل. أما عربياً، فقالت البحرين الخميس إن سفيرها لدى إسرائيل عاد إلى المملكة، وإن السفير الإسرائيلي غادر المنامة "منذ فترة"، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.