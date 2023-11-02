تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، إن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على مقاتلي "حماس" في النصف الشمالي من القطاع.

وأضاف في بيان أصدره مكتبه: "نحن في ذروة المعركة. حققنا نجاحات مبهرة واجتزنا أطراف مدينة غزة. نحقق تقدماً".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

كما قال نتنياهو للصحافيين إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن نقل الوقود إلى غزة، غير أنها تتيح وصول مساعدات إنسانية ضرورية أخرى مثل الغذاء والمياه. وأضاف "لم نتخذ أي قرار بخصوص نقل الوقود. لم أعط أي تعليمات (من هذا القبيل) ولم تصدر حكومة الحرب أي قرار".