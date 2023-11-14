إيلاف من بيروت: يستعد موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار «Big Time»، لإطلاق منطقة وندر غاردن الجديدة ضمن فعالياته لهذا العام بوصفها وجهة ترفيهية مختلفة، وذلك غدا الأربعاء؛ حيث تضم المنطقة ثلاث مناطق رئيسية، إضافة إلى أكثر من 70 لعبة حماسية ومختلفة، وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجراً، و31 مطعماً، وما يزيد على 56 عرضاً مسرحياً ومتجولاً، وتجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عديدة.

وتعد منطقة وندر غاردن الجديدة، أول مدينة ترفيهية بطابع الحديقة الساحرة في الشرق الأوسط؛ حيث تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية، إلى جانب الأعمال الفنية المضيئة التي تنتشر في أنحاء المنطقة، والرسومات الفنية المتنوعة على أرضياتها.

وتبدأ الرحلة في وندر غاردن عند مدخل المنطقة، الذي يضم «ذا ماجيك أوف ووتر» فتستقبل الزوار بحيرة الفلامينغو عند وصولهم إلى المنطقة، وتضم البحيرة أكثر من 50 طائراً من طيور الفلامنغو، مع نغمات موسيقية تجمع مزيجاً من الألوان الفنية.

تجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عديدة تنتظر الزوار

وتضم منطقة وندر غاردن عدة مناطق مميزة، كمنطقة «بلوم» التي تجمع مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، إضافة إلى 9 ألعاب مختلفة ومسرح به العديد من العروض المتنوعة يستمتع بها جميع الزوار، ومنطقة «حديقة الفراشات» التي تقدم تجربة بيت الفراشات، وهي الأولى من نوعها في موسم الرياض؛ حيث تجمع أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع، ويمكن للزوار الاستمتاع بالحديقة والتعرف على الفراشات والتقاط الصور، إلى جانب احتواء المنطقة على 14 لعبة حماسية، وورشات فنية، واستوديو متنقل للتصوير يقدم خدمات التصوير المطبوع والرقمي.

وتضم مدينة وندر غاردن، منطقة «تري أدفنتشر» المستوحى تصميمها من الأشجار المتنوعة التي تحيط بها، كما تحتوي المنطقة على 17 لعبة، منها ألعاب الواقع الافتراضي، وتجربة الرعب في مزرعة مسكونة.

كما تتضمن منطقة وندر غاردن العديد من العروض المتجولة بأزياء مستوحاة من «ثيم وندر غاردن»، وعروض العوامات الموسيقية، إضافة إلى العروض المسرحية التفاعلية والمتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة، فيما تنقسم الألعاب والتجارب في المنطقة إلى 15 لعبة وتجربة حماسية لأصحاب القلوب الشجاعة، و10 ألعاب عائلية لمختلف الأعمار، و15 لعبة وتجربة مصممة خصيصاً للأطفال، و25 لعبة من ألعاب المهارات التي تعتمد على الدقة والتركيز والمهارات المختلفة، ويمكن كسب جوائز موسم الرياض 2023 فيها.

وتستقبل منطقة وندر غاردن الترفيهية زوارها يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحاً خلال أيام الأسبوع، ومن 4 مساءً حتى 1 صباحاً في نهاية الأسبوع.