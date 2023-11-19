أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، فيما اشار الى العمل على تطوير قطاع الكهرباء وبرنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "السوداني، ترأس صباح اليوم، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، وذلك بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع شهد استعراض المشاريع لقطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023".

ميناء جيهان التركي

واطلع السوداني خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي".

وأكد السوداني بحسب البيان، "ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة"، مشيرًا إلى "أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز".

صناعات

وذكر أن "النفط يشكّل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على خطة مشاريع للطاقة المتكاملة"، لافتًا إلى "سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات".