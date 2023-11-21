وقعت دولة قطر وجمهورية أذربيجان، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري.

وقع المذكرة عن الجانب القطري د.علي بن صميخ المري وزير العمل، فيما وقعها عن الجانب الأذري ساهيل ببابيف وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير استراتيجية التعاون المثمر بين وزارتي العمل في البلدين، لا سيما في تبادل الخبرات والدراسات والزيارات في مجال علاقات وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين، إضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات والزيارات والخبراء، وتحسين جودة القوى العاملة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التشريعات المتعلقة بمجال العمل، فضلا عن تعزيز التعاون بين الطرفين حول التدابير الوقائية لضمان ظروف آمنة وصحية.