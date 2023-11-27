أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن جرائم غسيل الأموال تعتبَر أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وقال إن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، مشددًا على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.

وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي: إن "إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن ".

أضاف: "نجاحنا دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية. فنحن نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع أداء القطاعات والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي".