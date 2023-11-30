وثّقت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية اللحظة التاريخية لإعلان فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030" بفارقٍ كبير في الأصوات عن منافسيها روما الإيطالية وبوسان الكورية.

وفيما تحدثت "بوليتيكو" بإعجاب عن ابتهاج الوفد السعودي واحتفائه قرب المكتب الدولي للمعارض (BIE) في العاصمة الفرنسية باريس عقب اعلان النتائج، قالت إن حصول المملكة العربية على 119 صوتاً من أصل 265 صوتاً أي أكثر من ثلثي إجمالي الأصوات، يعني أنه بموجب قواعد المكتب الدولي للمعارض ليست هناك حاجة لتنظيم جولة ثانية من الاقتراع. وهذه المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يفوز فيها مرشح في الجولة الأولى.

الأمير فيصل بن فرحان

ونقلت الصحيفة تصريح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي قال إن نجاح المملكة جاء بنتيجة تفاعلها الكبير مع الشركاء والاستماع إليهم وفهم توقعاتهم من إكسبو، فضلاً عن التواصل مع الدول الأخرى لاقتراح فرص استثمارية، مشيرًا إلى أن التصويت كان "تعبيرًا عن ثقة المجتمع الدولي" في عرضها لاستضافة المعرض وأيضًا، في استراتيجيتها لرؤية 2030.

هذا ولفتت "بوليتيكو" لاستياء روما التي أعربت عن أسفها لعدم تصويت دول الاتحاد الأوروبي لدعم الطلب الإيطالي في استضافة هذا الحدث. علمًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن العام الماضي دعم فرنسا للملف السعودي.