موسكو: أعلنت روسيا الخميس أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتخفض روسيا إنتاجها وصادراتها من النفط إلى جانب شركائها في أوبك بلاس في محاولة لتعزيز الأسعار العالمية.

وكانت روسيا تعهدت في السابق بخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان عقب اجتماع وزراء أوبك بلاس إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط".

الحفاظ على استقرار السوق

وأوضح نوفاك أن روسيا ستخفض إمداداتها من الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا ومنتجاتها النفطية المكررة بمقدار 200 ألف برميل يوميا على أساس المستويات المرجعية في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2023.

وتابع "بعد ذلك، ومن أجل الحفاظ على استقرار السوق، ستتم إعادة ضخّ هذه التخفيضات الإضافية تدريجيا في السوق بسرعة تعتمد على ظروف السوق".

النفط هو المنتج التصديري الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا، إذ يدر عليها عائدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات كل عام.

وبعد إطلاقها هجومها العسكري الشامل على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، خفض الغرب مشترياته من نفط روسيا وحاول الحد من قدرتها على البيع في السوق العالمية من خلال تحديد سقف للأسعار.