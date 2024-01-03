أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، أن إيرادات البلاد بلغت أكثر من 8 مليارات دولار الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي ، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 108.056 مليون برميل، بايرادات بلغت 8.32 مليار دولار".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالى 107.6مليون برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى المملكة الأردنية حوالى 464 ألف برميل".

وتابعت الوزارة قائلة: إن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3.49 مليون برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد حوالى 76.96 دولاراً".

وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2023، فقد تراجعت الإيرادات بنحو 2 بالمئة؛ حيث سجلت حينها الإيرادات نحو 8.5 مليار دولار، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد حوالى 82.4 دولاراً".