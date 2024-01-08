إيلاف من بيروت: انخفضت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة، الاثنين، نتيجة خفض شديد في الأسعار من السعودية، وزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ليطغى تأثير ذلك على مخاوف الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024، بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

وكشف مسح لرويترز أن إنتاج منظمة (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.

وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنجولا ونيجيريا عوضت التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.

ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين، السعودية الأحد إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف تسليم فبراير إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.