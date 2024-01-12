العلا: تُشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024" ضمن منظومة وفد المملكة العربية السعودية المشارك، وذلك من خلال جناح يستعرض مختلف التوجهات الوطنية وكذلك ما تحويه محافظة العلا من خطط وبرامج ومبادرات.

وسيتضمن الجناح مختلف الخطط الوطنية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030؛ بهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر مع الأخذ بالتطورات الاقتصادية المختلفة داخل المملكة ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر وفق فرص التعاون المشترك مع العالم.

وسيحوي جناح الهيئة الملكية لمحافظة العلا في دافوس، عددًا من الجلسات التي تستكشف التحديات والمستجدات مع التركيز على بناء اقتصاد قائم على المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق الاقتصاد الدائري وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.