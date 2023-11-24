الرياض: يضم منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" الثالث، نخبة من الشخصيات المؤثرة، وخبراء المناخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين؛ لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة أفضل السبل المتاحة لمواجهة التحديات المناخية، وذلك بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) على أرض مدينة إكسبو دبي.

ويركز جدول الأعمال على عدد من الموضوعات الأساسية، وتشمل: "ابتكار حلول الطاقة النظيفة وتطبيقها، والنظام البيئي للبحر الأحمر، وتمويل أنشطة العمل المناخي، وحماية المناطق البرية والبحرية في السعودية". كما يمثل المنتدى فرصة مثالية للجهات المعنية بالعمل المناخي لعقد حوارات مثمرة وتبادل الأفكار والرؤى، وتسليط الضوء على المنهجيات المبتكرة في التصدي للتحديات البيئية ودعم الجهود حول العالم.وسيشهد جلسات نقاشية تغطي أربعة محاور رئيسية، هي: "مجالات العمل البيئي في القطاع الصناعي، ومستقبل النظام المالي، ودور الابتكار في رحلة التحول، والتأثير الشامل للعمل المناخي"، وستتناول مجموعة من القضايا الملحة بما في ذلك حلول مصادر الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، والتقنيات المناخية المبتكرة، وحماية البحر الأحمر، والتخطيط الحضري المستدام، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقنيات الهيدروجين، والاستثمارات في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإصلاحات المستمرة في المنظومة المالية العالمية.

وسيوفر المنتدى منصة مهمة تسهم في تسريع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية، في عام التقييم العالمي لمدى التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ،

حوارات تفاعلية يومية

إضافة إلى المنتدى، يمتد "معرض مبادرة السعودية الخضراء 2023" الذي يفتتح أبوابه طيلة فترة انعقاد مؤتمر (كوب 28) من الساعة 10 صباحاً حتى 9 مساءً باستثناء يوم 4 ديسمبر؛ لتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات المتنوعة الجارية في المملكة حالياً؛ بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز جهود العمل المناخي.

وستشهد المبادرة هذا العام سلسلة حوارات تفاعلية يومية في جناح المعرض، وتهدف إلى تمكين المزيد من الجماهير للتعرف على أحدث توجهات العمل المناخي، كما تسلط الضوء على التوجهات المستقبلية في مجال الاستدامة بما يتماشى مع جدول أعمال مؤتمر (كوب 28)، وتغطي أيضاً مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك التقنيات الجديدة التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة.