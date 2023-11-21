وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في اجتماعه اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في السعودية وقطر.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في جلسته الأسبوع الماضي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين التي تم توقعيها في يونيو(حزيران) الماضي.

مجالات التعاون

وتتضمن المذكرة "العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية، ومنها ما يتعلق بالتراث، وفنون العمارة والتصميم، والمتاحف، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، والأدب والنشر والترجمة، والأزياء، وفنون الطهي، والأفلام".

وسيتم ذلك من خلال إقامة البرامج التدريبية وورش العمل والندوات بين ذوي الخبرة والاختصاص، والفنانين في كلا البلدين، واستضافة المعارض، وإعارة الأعمال الفنية والقطع الأثرية فيما بينهما. بالإضافة إلى تبادل المشاركات في المهرجانات والفعاليات الثقافية، والقيام بالمشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

وسيعمل الطرفان وفق المذكرة على تعزيز التعاون في تنفيذ برامج الإقامات الفنية بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين، وتبادل الخبرات بشأن المشروعات المتعلقة بالمحافظة على التراث بمختلف أنواعه، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز النشاط الثقافي، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فضلا عن تبادل الزيارات الرسمية بين الوفود والخبراء في البلدين.