بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مساء الأربعاء، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، سبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير بلينكن، حيث ناقشا الجهود حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدّد الأمير فيصل بن فرحان على رفض السعودية القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.