الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أن ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة، يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

وخلال ترؤسه وفد السعودية في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" والدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع بقطاع غزة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قال الأمير محمد بن سلمان إن هذه القمة تنعقد في وقت عصيب يمر به أهالي غزة، مطالباً بإيقاف العمليات العسكرية فوراً، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.

نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يرأس وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في #غزّة.#ولي_العهد_في_اجتماع_بريكس | #واس pic.twitter.com/lOCz5rpDZu — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 21, 2023

وشدد ولي العهد على أن موقف السعودية ثابت وراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، مشيراً إلى تقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية، جواً وبحراً، لأهالي غزة، وإطلاقها حملة تبرعات شعبية تجاوزت حتى الآن نصف مليار ريال سعودي.

وفي ختام كلمته، ثمّن ولي العهد السعودي، الدور والجهد التي تقوم به مجموعة "بريكس" لمساعدة الشعب الفلسطيني.