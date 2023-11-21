الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أن ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة، يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

وخلال ترؤسه وفد السعودية في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" والدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع بقطاع غزة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قال الأمير محمد بن سلمان إن هذه القمة تنعقد في وقت عصيب يمر به أهالي غزة، مطالباً بإيقاف العمليات العسكرية فوراً، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.

وشدد ولي العهد على أن موقف السعودية ثابت وراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، مشيراً إلى تقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية، جواً وبحراً، لأهالي غزة، وإطلاقها حملة تبرعات شعبية تجاوزت حتى الآن نصف مليار ريال سعودي.

وفي ختام كلمته، ثمّن ولي العهد السعودي، الدور والجهد التي تقوم به مجموعة "بريكس" لمساعدة الشعب الفلسطيني.