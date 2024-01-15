بروكسل: أعرب المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، الاثنين، عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء المخاطر التي قد تسبّبها التوترات في البحر الأحمر على الاقتصاد، خصوصاً تأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال جنتيلوني خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يُعقد، الاثنين والثلاثاء، في بروكسل: "نُدرك أنّنا نبدأ هذه السنة بنمو معتدل، وببعض الأخبار الجيدة بشأن سوق العمل، ولكن أيضاً بمخاوف متنامية بشأن المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية".

وحذّر جنتيلوني من أنّ "ما يحدث في البحر الأحمر يبدو في الوقت الحالي كأنّه لا يحمل عواقب على أسعار الطاقة والتضخّم، لكنّنا نعتقد أنّه تجب مراقبة هذا الأمر من كثب؛ لأنّ هذه العواقب يمكن أن تتجسّد في الأسابيع المقبلة".

وأعلن مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس"، الاثنين، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023، بعد نمو بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2022.