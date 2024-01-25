المدينة المنورة: كشفت الإحصائيات عن إنجاز مميز خلال العام 2023 في إنتاج التمور في منطقة المدينة المنورة، إذ بلغ حجم الإنتاج 97.9 مليون كيلوغرام، بقيمة تتجاوز 948.5 مليون ريال. ويعد الإنتاج الضخم حصيلة أكثر من 26 ألف مزرعة تنتج أكثر من 28 نوعًا من التمور ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية.

ووفقًا لتقرير رسمي من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة، تصدّرت تمور العجوة والسكري المشهد بإنتاج يفوق 20.7 مليون كيلوغرام. بينما بلغ إنتاج تمر الصفاوي 5.6 مليون كيلوغرام، وتمتلك التمور الصقعي والبرني نصيبًا من الإنتاج بأكثر من 6.3 ملايين كيلوغرام. وبلغ حجم إنتاج تمور البرحي والمبروم والمجدول والعنبر ما يقارب 6.2 مليون كيلوغرام.

وكشف تقرير رسمي لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، يُعنى برصد كميات التمور في المنطقة خلال عام 2023، عن تصدّر تمور العجوة والسكري، حجم الإنتاج بأكثر من 20.7 مليون كجم، فيما بلغ إنتاج تمر الصفاوي 5.576.647 كجم، والصقعي والبرني بما يزيد عن 6.3 ملايين كجم، فيما بلغ حجم إنتاج تمور البرحي والمبروم والمجدول والعنبر 6.2 ملايين كيلوغرام.

وأشار تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى وجود فرق الفرع على مدار الساعة لفحص الكميات، وتنفيذ الجولات الرقابية والتوجيهية، وإتلاف التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تنظيم دخول أكثر من 89 ألف سيارة موردة للسوق من المزارع المحلية ومزارع المملكة.

وأبان أن محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023، أصدر أذونات لــ 2052 إرسالية تمور، بحجمٍ يتجاوز 41.5 مليون كجم، استقبلتها أكثر من 63 دولة حول العالم تستورد تمور المدينة المنورة من ضمنها إنجلترا، وإندونيسيا، والصين، وتركيا، وجزر القمر، والأردن، وأوغندا، وماليزيا، وغيرها.

ويحرص فرع الوزارة بالمدينة على دعم الإنتاج، وإقامة البرامج وورش العمل للمزارعين، إلى جانب تهيئة مواقع للمصدرين داخليًا وخارجيًا، وتغطية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال 8,3 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة؛ للإسهام في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وإبراز قطاع النخيل والتمور، كونه أحد أهم روافد الإنتاج الزراعي والاقتصادي.

يذكر أن قطاع النخيل والتمور يمثل 12% من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة، بقيمة تتجاوز 7,5 مليارات ريال، فيما تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص يُعنى بنخيل التمور وتنميتها، والإسهام في التطوير، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق إستراتيجية الزراعة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.