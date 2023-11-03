يتميّز التمر "العجوة" بخصائص غذائية مفيدة لصحة الإنسان.

في التالي تتعرفون على فوائده المتعددة.

- يحتوي على نسب عالية من فيتامين أ والألياف ومضادات الأكسدة المختلفة.

- يقوي جهاز المناعة بفضل احتوائه على العديد من المواد الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة.

- يقي من السرطان والأمراض المزمنة المختلفة.

- يحسّن عملية الهضم وامتصاص الجهاز الهضمي للمواد المغذية، كما أنه يساعد على محاربة مشكلة الإمساك.

- يقوي الدم لاحتوائه على نسب عالية من الحديد الذي يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء بكميات كافية يوميًا.

- مفيد لصحة العظام لكونه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، خاصة الفسفور والكالسيوم.

- يسهّل الولادة الطبيعية لأنه يساعد على تحفيز عضلات الرحم وعنق الرحم ويخفّف الألم الحاصل أثناء عملية الولادة.

- يساعد الأم المرضعة على إدرار حليب الثدي ويحسّن مناعة الرضيع بشكل كبير.

- تناوله بانتظام يحسّن صحة الدماغ باعتباره يقلّل من عمليات الأكسدة الضارة التي قد تحصل في خلايا الدماغ وتُلحِق الضرر بها.

- يحتوي تمر العجوة على عناصر غذائية تساعد على محاربة مرض الألزهايمر ومرض الخرف.

- يحمي من أمراض القلب لكونه يساعد على خفض الدهون الثلاثية الضارة في الدم، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

- يعزّز خصوبة الرجل والمرأة عند تناوله بشكل منتظم يوميًا.

- يُقوّي النظر ويحافظ على صحة العيون.

- يساعد على كسب الوزن للذين يعانون من النحافة المفرطة.

- يُعد تمر العجوة مصدرًا ممتازًا للطاقة.

- يخفّف أعراض الحساسية الموسمية.

