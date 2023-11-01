تحتوي براعم القرنفل دائم الخضرة، على العديد من الفوائد الصحية للجسم. وهي تستخدم منذ العصور القديمة في التداوي من الأمراض، وتسكين الآلام، ومكافحة البكتيريا الضارة، والحد من رائحة الفم الكريهة.

فوائد القرنفل

- يُعتبر القرنفل من المصادر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة. وهو يلعب دورًا فعالاً في تحسين أداء الجهاز المناعي ويحمي من الجراثيم الضارة ويعزّز الصحة بشكلٍ عام.

- يساعد القرنفل بتقليل الالتهابات، ويقي من بعض أنواع السرطان، فله قدرة فعالة على منع نمو الورم وقتل الخلايا التالفة.

-يعمل على تهدئة اضطراب المعدة، وتقليل الانتفاخ، وتحسين الهضم

- يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم

- يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال تعزيز الدورة الدموية.

- يشتهر بخصائصه المضادة للبكتيريا، التي تفيد في تسكين وعلاج آلام الأسنان، والوقاية من أمراض اللثة، وتحسين رائحة الفم خاصة في الصباح.

- يوصي الخبراء بوضع القليل من زيت القرنفل على قطعة صغيرة من القطن الطبي لتهدئة آلام الأسنان.

- يساعد القرنفل على الحدّ من أعراض بعض مشكلات الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والربو، والحساسية، نظرًا لاحتوائه على مجموعة من الخصائص الفعالة في تقليل المخاط والبلغم.

هذا وتشير الدراسات العلمية إلى فعالية القرنفل بعلاج هشاشة العظام، لكونه يُعدّ مصدرًا غنيًا بالمواد الكيميائية الفينولية، بما يشمل مركّب الأوجينول ومشتقاته.