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يُعدّ التمر هندي من المشروبات الأساسية في شهر رمضان لكونه غني بالعناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، مثل الألياف والبروتين والحديد والكالسيوم وفيتاميني ب وسي والبوتاسيوم والماغنيسيوم.



ما هي فوائد التمر هندي للصائمين:

- يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء خاصة بعد فترة صيام طويلة.

- يُعتبر التمر الهندي مليّنا طبيعيا بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية. فهو يساعد بشكلٍ كبير في تحسين عملية الهضم وإراحة المعدة.

- يعالج عصير التمر الهندي أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي، ويساعد في علاج القرحة وأحماض المعدة.

- يساعد في السيطرة على مرض السكري. فخصائصه تمنع امتصاص الجسم للكربوهيدرات. وهذا يقلل مستويات الغلوكوز في دم مرضى السكري بعد الوجبات. كما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ويمنع الضرر التأكسدي في البنكرياس المرتبط بالسكري.

- يقوي جهاز المناعة لجسم الإنسان في كل المراحل العمرية، ويحصنه ضد نزلات البرد والسعال والانفلونزا والفيروسات.

- يعمل كمضاد للأكسدة ويعزز مقاومة الجسم في مواجهة الأمراض الخطيرة

- أثبتت الدراسات الحديثة قدرة هذا العصير على منع عملية أكسدة الكوليسترول. ما يعني أنه يمنع التصاق الدهون بجدران الشرايين ويمنع انسدادها. وبالتالي، فهو يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.