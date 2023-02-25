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يُعرف عن الليمون أنه أحد الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين "ج" والألياف، وغيرها من العناصر المفيدة لصحة الجسم.

لكن البعض يظن أن "الليمون المغلي" يساعد بمقاومة نزلات البرد وإنقاص الوزن، وهذا للأسف ليس صحيحاً!

وذلك لأن فيتامين "ج" يخسر فوائده وقيمته الغذائية عند تعرّضه لحرارة عالية.

وعليه، يُنصَح بشرب الليمون بالماء الفاتر، بدلاً من غليه على درجة حرارة عالية، حتى تتم الاستفادة من فيتامين "ج" والألياف التي يحتوي عليها.

ما هي فوائد ماء الليمون؟

يمكنكم تحضير ماء الليمون بعصر حبة من الليمون على نصف لتر من الماء الفاتر، وشربها على مدار اليوم، والمواظبة على شرب ماء الليمون يساعدكم بعدة فوائد: ، أبرزها:

- تقوية المناعة: فالليمون يعزز جهاز المناعة ويقي من أمراض جهاز التنفس

-يمد الجسم بالبوتاسيوم: يحتوي الليمون على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب والدماغ والوظائف العصبية.

- يساعد على الهضم من خلال تخليص الجهاز الهضمي من السموم وعلاج بعض الأعراض المرتبطة بسوء الهضم، مثل الحموضة و التجشؤ والانتفاخ.

- التخلص من السموم: يساعد الليمون على التخلص من سموم الجسم والمحافظة على صحة الكبد بتعزيز وظائف إنزيماته

- تعطير رائحة الفم: يساعد ماء الليمون على معالجة آلام الأسنان والتهاب اللثة التي تسبب رائحة الفم الكريهة، لكن يُفضَّل الفيام بغسل الأسنان بالفرشاة بعد تناوله، لأن حمض الستريك قد يضعف مينا الأسنان.

- يساعد الليمون على التخلص من عيوب البشرة وعلامات تقدمها في العمر ويقلل من التجاعيد. كما يساعد فيتامين "ج" على إنتاج الكولاجين وهو البروتين الأساسي المكوِّن للجلد.

-تخفيف الوزن: يحتوي الليمون على ألياف البكتين التي تساعد على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ما يساعد على تقليل الوزن.

- التخلص من حصوات الكلى: يُعدّ الليمون من أكثر الفواكه الحمضية المحتوية على حمض الستريك، الذي يساعد على منع تكوّن حصوات الكلى.