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تحتوي أوراق الغوافة على العديد من المواد المضادة للأكسدة والالتهابات.

وهي إحدى أهم النباتات العشبية التي تكافح الأمراض المختلفة، لكونها غنية بالمواد الكيميائية مثل البوليفينول، الكاروتينات ومركبات الفلافونويد.

وهي تساعد في تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي، وتحفيز إنتاج إنزيم الهضم، ومضادة للجراثيم القوية، وتقتل البكتيريا في بطانة القناة الهضمية، كما أنها تفيد في حالة التسمم الغذائي والتقيؤ والغثيان وتهدئ آلام المعدة.

كما أنها مفيدة في علاج الإسهال، عن طريق غلي 30 جراماً من أوراق الغوافة مع حفنة من دقيق الأرز في أكواب من الماء ويشرب المزيج مرتين في اليوم.

ولقد أثبتت الدراسات العلمية أن تناول مستخلص أوراق الغوافة المغلي لمدة 3 أشهر، يساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى دورها في تنشيط الكبد، كما تلعب دوراً فعال في تقليل نسبة السكر في الدم لدى مرضى داء السكرى، حيث إنها تمنع امتصاص السكروز والمالتوز من قبل الجسم.

وتحتوي أوراق الغوافة على خصائص متعددة فيما يخص مشكلات الجلد والبشرة. فهي تساعد بعلاج الحروق، وغنية بمطهر قاتل للبكتيريا المسببة لحب الشباب والبثور والبقع السوداء.

وفي هذه الحالات يمكن استخدامها عن طريق وضعها على المناطق المصابة يومياً، ثم شطفها بالماء بعد ربع ساعة. كما يمكن مزجها مع الماء وفركها على الأنف للتخلص من البثور والرؤوس السوداء.

هذا وتُساعد أوراق الغوافة بفقدان الوزن عن طريق منع النشويات المعقدة التي يتم تحويلها إلى سكريات.

