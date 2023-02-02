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البطاطا الحلوة ثمرة تتوفر بشكلٍ كبير في فصل الشتاء، وهي غنية جداً بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان. تعرّفوا إلى فوائدها في التالي:

- تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

- تعزّز صحة القلب مع الحفاظ على مستويات ضغط الدم في معدلاتها الطبيعيةبفضل غناها بالبوتاسيوم

- تمد الجسم بالطاقة بكونها غنية بالكربوهيدرات أحد المصادر المهمة للطاقة في الجسم(كل 100 جرام من البطاطا الحلوة تمد الجسم بحوالي 89 وحدة حرارية)

- تقوي المناعة لكونها تحتوي على فيتامين سي والبيتا كاروتين، وتساعد في مواجهة الجذور الحرة التي تواجه الجسم وفي مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة.

- تساعد بعلاج الأنيميا (فقر الدم) لأنها تحتوي على الحديد والفوليت

- تقوي الجهاز الهضمي وتحميه من الكثير من المشكلات الصحية

-تقي من التعرّض إلى الإمساك والاضطرابات المعوية.

- تساعد في التقليل من أعراض مرض الربو والتهاب الشعب الهوائية، وتفيد الذين يعانون من الحساسية الموسمية.

تساعد على تحفيز بناء العضلات، ومقاومة التشنجات العضلية بفضل عناصرها الغذائية ومنها البروتينات والفيتامينات والمعادن والنشويات المعقدة.

- تساعد على تحسين وظائف المخ، وتسهم بتطوير القدرات الذهنية للرضع.

- تتساهم بقوية عظام الرضع والعضلات لكونها تحتوي فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم

- تقوي مناعة الأطفال الرضع وتحميهم بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.