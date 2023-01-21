قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يقدّم ماء الليمون الكثير من الفوائد لجسم الإنسان، بشرط تحضيره بطريقةٍ صحيحة وشربه بكميات معتدلة خلال اليوم. فاحرصوا ألا يزيد استهلاككم لعصير الليمون عن ليمونتين كل يوم، وينصح بتقليل الكمية أو بتجنب تناوله أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

يمكنكم تحضير ماء الليمون بعصر حبة من الليمون(الحامض) على نصف لتر من الماء الفاتر، وشربها على مدار اليوم.

إليكم الفوائد المتوقعة من هذا المشروب الطبيعي:

- تقوية المناعة: يحتوي ماء الليمون على نسبة غنية من فيتامين "ج"، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الكبد.

- إمداد الجسم بالبوتاسيوم: يحتوي الليمون على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب والدماغ والوظائف العصبية.

- المساعدة على الهضم: يساعد ماء الليمون على تحسين الهضم وتخليص الجهاز الهضمي من السموم وعلاج بعض الأعراض المرتبطة بسوء الهضم، مثل الحموضة و التجشؤ والانتفاخ.

- التخلص من السموم: يساعد على التخلص من سموم الجسم والمحافظة على صحة الكبد بتعزيز وظائف الإنزيمات.

- تعطير رائحة الفم: يساعد على معالجة آلام الأسنان والتهاب اللثة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

- التخلص من عيوب البشرة: يساعد على التخلص من عيوب البشرة وعلامات تقدمها في العمر ويقلل من التجاعيد، كما يساعد فيتامين "ج" على إنتاج الكولاجين وهو البروتين الأساسي المكوِّن للجلد.

- تقليل الوزن: يحتوي الليمون على ألياف البكتين التي تساعد على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ما يساعد على تقليل الوزن.

- التخلص من حصوات الكلى: يعد الليمون من أكثر الفواكه الحمضية المحتوية على حمض الستريك، الذي يساعد على منع تكون حصوات الكلى.

- تقوية صحة العظام: يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، أحد العناصر الغذائية الرئيسية لتقوية العظام.

- مقاومة السرطان: يحتوي على عدد من المكونات مثل الفلافونويدات التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

- الوقاية من أمراض القلب: يساعد على الوقاية من أمراض الأوعية الدموية ومرض السكري وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ونظرًا إلى احتوائه على نسبة جيدة من البوتاسيوم يسهم في تحسين الدورة الدموية.

- تحسين الهضم: يحتوي على البكتين الذي يساعد على علاج الإمساك وسوء الهضم وزيادة الإفرازات البنكرياسية، مما يؤدي إلى تحسين الهضم