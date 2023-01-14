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تُغرَف الأفوكادو كثمرة شهية ومفيدة للصحة، لكن، ماذا عن بذورها؟

إذا كنتم تقومون برميها، توقفوا عن ذلك، واطلعوا على فوائدها في التالي:



فوائد بذور الأفوكادو



1. الحدّ من الالتهابات وتخفيف آلام المفاصل

تحوي مضادات للأكسدة ويُمكن اعتبارها كمضادات التهابات طبيعية. فهي مفيدة جدًا للحدّ من الأمراض الالتهابية. وأبرزها التهاب المفاصل الروماتويديّ (Rheumatoid arthritis) الذي يُسبب الوجع والتيبّس في المفاصل.

ويستخدم الزيت المستخلص من هذه البذور كمخدر طبيعي لتدليك مكان الوخز المصاحب لالتهابات المفاصل.

2. يخفض مستويات الكوليسترول

بذور الأفوكادو تُعد مصدرًا جيدًا لمادة الفيتوكيميكال (Phytochemicals) التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتعزيز المناعة.

والجدير ذكره، هو إن ثلثي كمية الدهون الموجودة بثمرة الأفوكادو تُعتبَر من الدهون غير المشبّعة، حيث تتركز بشكل أساس في لبّ هذه الفاكهة أو ما يُعرف بالبذرة. فهذه الدهون غير المشبعة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيء ورفع الجيد في المقابل.

وهي تحتوي على مستويات عالية من الألياف الذائبة التي تُعدّ مهمة لتعزيز صحة القلب ككل.

3. علاج مشاكل الجهاز الهضمي

تُعد بذور الأفوكادو مهدئة لقرحة المعدة، إذ أنها غنية بمضادات الأكسدة والتي تعرف باسم مركبات الفينول (Phenol) المضادة للجراثيم والأكسدة.

ثمرة الأفوكادو لها علاج سحري في التخلص من الإسهال، الإمساك، الغازات المزعجة وعسر الهضم، الانتفاخ، السموم والفضلات في الجسم.

تعمل بشكل جيد على تخفيف التورم في القناة الهضمية ومعالجة حصى الكلى، كذلك تلعب دورًا حيويًا في محاربة البكتيريا الضارة والفيروسات وتوفير خط الدفاع الأول ضدهم.



4. المساعدة في علاج مرض السكري

تحتوي بذور الأفوكادو على الصوديوم، الكالسيوم والمغنسيوم، وهذه العناصر تقوم بتنظيم الإنزيمات الرئيسة التي تُساعد الجسم في تشكيل الغلوكوز واستخدامه بشكل أفضل وبالتالي المساعدة في علاج مرض السكري.

وهي تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على خفض مستويات الغلوكوز مثل الفلافينويد (Flavonoid).

5. الوقاية من السرطانات

من أبرز فوائد بذور الأفوكادو أنها تمتلك خصائص مكافحة لمرض السرطان، إذ أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تُساعد في منع والحدّ من نمو الورم.

كما أن وجود الدهون الصحية في بذور الأفوكادو تُساعد في التخلص من خلايا سرطان الدم دون إحداث أي ضرر في الخلايا الصحية في الجسم. فبحسب دراسة نُشرت في عام 2015 في المجلة العلمية (Cancer Research) تبيّن أن مركب يدعى (avocatin B) يعمل على التخلص من نشاط الخلايا السرطانية الخاصة بسرطان الدم دون أن يُسبب الضرر للخلايا الصحية الأخرى.

6. تساعد على فقدان الوزن

بذور الأفوكادو غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على حرق الدهون، كما أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيها تقلل الشهية وتمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

كما أن مكونات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في البذور تساعد الجسم على فقدان الوزن واستعادة اللياقة البدنية بشكل ملحوظ.

7. محاربة الفطريات والبكتيريا

بذور الأفوكادو لها دور كبير في محاربة الفطريات والبكتيريا المختلفة في الجسم والتي تُسبب الأمراض.

من أهم هذه الأدوار التي تلعبها هي حماية الأسنان واللثة من التعرض للبكتيريا والفطريات الضارة، وبالتالي التخلص من رائحة الفم الكريهة.

كما تعمل على محاربة الفطريات المسببة للبكتيريا والجراثيم، بما في ذلك تلك التي تُسبب التيفوئيد والسيلان والالتهاب الرئوي.

8. خفض ضغط الدم

إن مستخلص بذور الأفوكادو يحتوي على مجموعة من الألياف والأحماض الأمينية، التي تُقلل من ضغط الدم المرتفع عن طريق خفض مستويات الكولسترول الكلي ومستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكولسترول الجيد.

بالتالي فإنها تُحافظ على صحة وسلامة القلب والشرايين، وتُساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وتقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

9. إخفاء علامات التقدم في السن

تُساعد بذور الأفوكادو على الحماية من الشيخوخة وتمنح البشرة النعومة والنضارة وتُخفف من البقع الداكنة والتجاعيد، من خلال المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها.

حيث تعمل مضادات الأكسدة على إصلاح الضرر وتُساعد على إنتاج المزيد من الكولاجين الذي يجدد الجلد ويمنحه توهجًا صحيًا.

10. تقوية الجهاز المناعي

تحتوي بذور الأفوكادو على أكثر من 70 في المئة من مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة بأكملها، ومضادات الأكسدة تلك تُعزز بدورها نظام المناعة في موسم البرد والإنفلونزا.