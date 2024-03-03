بغداد: أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان الأحد أنها ستواصل خفض إنتاجها الطوعي للنفط بمقدار 220 ألف برميل يومياً حتى نهاية حزيران (يونيو) 2024، في إطار "الجهود الاحترازية" لدول أوبك بلاس "بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام و توازنها".

وذكر البيان أن العراق "سيقوم بتمديد خفضه الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يومياً، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس"، موضحاً أنه "بذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميا حتى نهاية حزيران (يونيو) 2024".

وأوضح البيان أن "هذا الخفض الطوعي" يضاف إلى "الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميا الذي سبق أن أعلن عنه العراق في نيسان (أبريل) 2023" و"يستمر حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2024".

موسكو والرياض

وجاء إعلان العراق إثر إعلان موسكو الأحد أيضا خفض إنتاجها النفطي بحوالى 500 ألف برميل في اليوم مع نهاية الربع الثاني من 2024.

كذلك أعلنت السعودية أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل في اليوم حتى نهاية حزيران (يونيو) 2024.

ومنذ نهاية العام 2022، خفضت أوبك بلاس إنتاجها بحوالى 5 ملايين برميل يوميا، في محاولة لرفع الأسعار التي يقوضها عدم اليقين الاقتصادي على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة.

وخفّض التحالف في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 الانتاج بحوالى مليوني برميل، بمناسبة اجتماع أعضائه الثلاثة والعشرين حضوريا في فيينا، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد.

إلى ذلك، صدّر العراق في شهر شباط (فبراير) 99 مليوناً و592 ألفاً و311 برميلاً من النفط، وفق وزارة النفط، بمعدّل 3 ملايين و434 ألفاً و218 برميلاً في اليوم.